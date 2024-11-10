¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024¥Á¥§¥³¡½ÆüËÜ¡Ê10Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤¬¼«Ëý¤Î²÷Â­¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£7²óÌµ»à¤«¤é½ÐÎÝ¤·¤¿ËÒ½¨¸ç¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂåÁö¤ÇÅÐ¾ì¡£¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎÂÇÀÊ¤Ç1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÁê¼êÅê¼ê¤Î°ìÎÝ¸£À©¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢Í··â¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë3µåÌÜ¤Ç»°Åð¤â·è¤á¤¿¡£Â³¤¯4µåÌÜ¤ò¸»ÅÄ¤¬Æó¥´¥í¤È¤¹¤ë¤ÈËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï18ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿ðêÂÌ