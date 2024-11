SHINeeのキーが2025年1月15日(水)に発売するLIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan」のライブ本編ティザーが新たに公開。ポップなオープニング楽曲「Good & Great」から、今回のツアーで初披露となった日本オリジナル曲「Fresh」「Tongue Tied」、一際熱のこもったパフォーマンスの「Gasoline」まで、自動販売機から出てくるドリンクのようにカラフルな楽曲が凝縮されライブの熱気が蘇る映像となっている。また、UNI