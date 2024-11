歌手の工藤静香(54)が10日、インスタグラムを更新。全国ツアー「明鏡止水〜piece of my heart〜」Blu−rayとDVDの発売を告知した。工藤は「今年の全国ツアーLive Blu−ray/DVDが12月18日に発売になりますShizuka Kudo『明鏡止水〜piece of my heart〜』Concert Tour 2024 LINE CUBE SHIBUYAで行われた東京公演の映像を全編収録しました」と、9月まで開催されていた全国ツアーのBlu−rayとDVDの発売を告知し、その一部を動画で