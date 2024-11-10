■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9816) ストライダズ 東証スタンダード (7719) 東京衡機 東証スタンダード (2586) フルッタ 東証グロース (6920) レーザーテク 東証プライム (6383) ダイフク 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5535) ミガロＨＤ 東証プライム (4061) デンカ