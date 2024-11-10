¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×½Ð¿È¤Î30ºÐ½÷Í¥¤¬¥É¥é¥Þ¤ÇOLÌò¤ò¹¥±é¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î?½ÐÍè¤ë½÷?¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê¹ÉºÚ¡£Áë¥¬¥é¥¹±Û¤·¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÀä·Ê¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢OL»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡×¤È9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ð