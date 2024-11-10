Stray Kidsが、SpotifyとMIYASHITA PARKをジャックするイベント「GIANT PARK」の開催を発表した。11月13日（水）に発売される日本2ndアルバム「GIANT」のリリースを記念して、11月13日（水）から11月19日（火）までの期間、Stray KidsがSpotifyとMIYASHITA PARKを“dominATE”する大規模イベント「GIANT PARK」を開催する。11月12日（火）には、MIYASHITA PARKの遊歩道や3Fフードホールが「GIANT」のStray Kidsビジュアルでジャッ