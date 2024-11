【モデルプレス=2024/11/10】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の日本3都市でのドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」が9日、埼玉・ベルーナドームにて開幕。ここではその初日の様子をレポートする。<※演出・セットリストの一部ネタバレあり>【写真】ENHYPEN、日本人気アーティストとの貴重コラボ◆ENHYPEN「WALK THE LINE」日本ツアー開幕ENHYPENはJUNGWON(ジョンウォン)・HEESEUNG(