[11.10 J1第36節](埼玉)※15:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 4 石原広教DF 5 マリウス・ホイブラーテンDF 23 井上黎生人DF 88 長沼洋一MF 11 サミュエル・グスタフソンMF 13 渡邊凌磨MF 14 関根貴大MF 24 松尾佑介MF 25 安居海渡FW 9 ブライアン・リンセン控えGK 16 牲川歩見DF 20 佐藤瑶大MF 10 中島翔哉MF 47 武田英寿MF 78 原口元気FW 12 チアゴ・サンタナFW 38 前田直輝監督マチェイ