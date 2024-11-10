[11.10 J1第36節](味スタ)※14:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 3 谷口栄斗DF 15 千田海人DF 23 綱島悠斗MF 6 宮原和也MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 22 翁長聖FW 10 見木友哉FW 20 木村勇大FW 27 山田剛綺控えGK 21 長沢祐弥DF 4 林尚輝MF 28 食野壮磨MF 33 松橋優安MF 47 松村優太FW 9 染野唯月FW 11 山見大登監督城福浩[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレ
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