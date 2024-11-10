[11.10 J2第38節](みらスタ)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 21 関憲太郎DF 3 ヘナンDF 15 前貴之DF 41 下堂竜聖DF 48 新保海鈴MF 8 佐藤謙介MF 16 吉岡雅和MF 18 相田勇樹MF 68 野寄和哉FW 9 若月大和FW 38 末永透瑛控えGK 26 田口潤人DF 14 沼田圭悟DF 40 平瀬大MF 28 小林成豪MF 30 奥山洋平MF 37 田邉光平FW 19 山本駿亮監督志垣良[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF