[11.10 J2第38節](ソユスタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 4 蜂須賀孝治DF 5 河野貴志DF 16 村松航太DF 27 喜岡佳太MF 6 諸岡裕人MF 8 畑潤基MF 29 佐藤大樹MF 80 小野原和哉FW 10 小松蓮FW 11 梶谷政仁控えGK 23 矢田貝壮貴DF 88 加賀健一MF 7 水谷拓磨MF 14 大石竜平MF 25 藤山智史FW 40 青木翔大FW 77 河村慶人監督吉田謙[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 3 鈴木翔