[11.10 J3第36節](愛鷹)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 55 武者大夢DF 3 安在達弥DF 34 グスタボ・マルティニリッシDF 36 中村勇太DF 88 濱託巳MF 7 持井響太MF 40 沼田航征MF 41 遠山悠希FW 8 鈴木拳士郎FW 9 中野誠也FW 21 森夢真控えGK 77 朴昇利DF 26 宮脇茂夫MF 18 菅井拓也MF 44 柳町魁耀FW 19 齋藤学FW 23 津久井匠海FW 27 和田育監督中山雅史[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心