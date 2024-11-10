[11.10 J3第36節](ゴースタ)※14:00開始主審:宇田賢史<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 4 井上竜太DF 38 山本義道DF 39 庄司朋乃也MF 2 長峰祐斗MF 6 梶浦勇輝MF 8 大山啓輔MF 14 石原崇兆MF 15 西谷優希MF 24 西谷和希FW 71 田口裕也控えGK 1 白井裕人DF 3 畑尾大翔DF 16 毛利駿也MF 18 熊谷アンドリューFW 11 杉浦恭平FW 30 大谷駿斗FW 77 マリソン監督伊藤彰[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 吉丸絢梓DF 2