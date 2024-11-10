[11.10 J2第38節](ハワスタ)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 1 田中謙吾DF 22 生駒仁DF 34 大森理生DF 40 下田栄祐MF 6 坂岸寛大MF 8 柴田壮介MF 14 山口大輝MF 15 加瀬直輝MF 24 山下優人FW 10 有馬幸太郎FW 17 谷村海那控えGK 21 立川小太郎DF 32 五十嵐聖己MF 19 大西悠介MF 20 加藤悠馬MF 23 大迫塁FW 11 ブワニカ啓太FW 38 熊田直紀監督田村雄三[ザスパ群馬]先発GK 21 櫛引政敏DF 5 川上エドオ