[11.10 J2第38節](白波スタ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉森涼太DF 6 渡邉英祐DF 14 野嶽寛也DF 23 岡本將成DF 28 戸根一誓MF 19 稲葉修土MF 20 圓道将良MF 21 田中渉MF 30 木村祐志MF 34 鈴木翔大FW 38 有田稜控えGK 13 松山健太DF 5 井林章MF 11 五領淳樹MF 17 星広太MF 35 中原秀人FW 9 有田光希FW 25 端戸仁監督浅野哲也[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセ