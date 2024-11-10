[11.10 J2第38節](アイスタ)※14:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 51 猪越優惟DF 4 蓮川壮大DF 14 山原怜音DF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 原輝綺MF 11 ルーカス・ブラガMF 13 宮本航汰MF 21 矢島慎也MF 25 成岡輝瑠MF 33 乾貴士FW 27 郡司璃来控えGK 1 沖悠哉DF 32 高木践MF 16 西澤健太MF 39 川谷凪MF 71 中村亮太朗FW 18 加藤拓己FW 99 ドウグラス・タンキ監督秋葉忠宏[ロアッソ熊本]先発GK