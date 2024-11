【女子旅プレス=2024/11/10】神奈川県箱根町に新ラグジュアリーホテル「HOTEL THE MITSUI HAKONE」が、2026年に開業する。【写真】箱根の自然と温泉を楽しむヴィラ「モリトソラ箱根」でおこもりグランピング旅<体験レポ>◆「HOTEL THE MITSUI」ブランドが箱根に進出最高級ラグジュアリーホテルブランド「HOTEL THE MITSUI」として、2020年11月に開業した「HOTEL THE MITSUI KYOTO」に続く新たなホテル「HOTEL THE MITSUI HAKONE