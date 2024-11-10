[11.10 J3第36節](Axis)※13:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 42 金浦真樹MF 8 田中恵太MF 9 富樫佑太MF 17 小澤秀充MF 19 三木直土MF 26 高柳郁弥MF 34 曽我大地FW 7 松木駿之介控えGK 39 櫻庭立樹DF 29 小泉隆斗MF 11 東條敦輝MF 16 丸山壮大MF 32 伊川拓MF 54 玉城大志FW 18 田中翔太監督林健太郎[FC今治]先発GK 31 セランテスDF 2 加藤徹也DF 3