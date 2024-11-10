第49回エリザベス女王杯（GI、芝2200m）が10日に行われる。正午の段階ではレガレイラ（牝3、美浦・木村哲也厩舎）が単勝1.9倍で1番人気、ホールネス（牝4、栗東・藤原英昭厩舎）が単勝9.0倍で2番人気。以下、シンティレーション（牝5、美浦・池上昌和厩舎）が単勝10.2倍で3番人気、シンリョクカ（牝4、美浦・竹内正洋厩舎）が単勝12.3倍で4番人気とレガレイラが人気を集めている。 ■レガレイラに大口は「一極集中」