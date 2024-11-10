スターバックス･コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは11月12日、全国のファミリーマートで、「スターバックス クリーミーホワイトチョコレート with バニラプディング」を発売する。【関連記事】『スターバックス福袋 2025』発表、帆布素材の丸みのあるトートバッグ･福袋限定ステンレスボトル･ドリンクチケット･コーヒー豆引換券など詰め合わせ、11月5日エントリー開始希望小売価格230円(税別)。容量180gカップ。