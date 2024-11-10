「BCNランキング」2024年10月28日〜11月3日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）2位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）3位instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）3位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）5位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（