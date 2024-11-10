鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地11月９日に開催されたプレミアリーグの第11節で、フルアムとホームで対戦した。ロンドンダービーに０−２で敗れた。この一戦に３−４−２−１の２シャドーの一角で先発した鎌田は０−１で迎えた76分、足を上げてレイトタックルを仕掛けてしまい、足裏がケニー・テテの右足を直撃。一発レッドで痛恨の退場となった。【動画】鎌田が危険なタックルで痛恨の一発レッドこの危険なタッ