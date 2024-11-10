「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（９〜２４日）に出場する侍ジャパンに、楽天勢から球団別最多５人が選出された。初招集となった村林一輝内野手（２７）と辰己涼介外野手（２７）の野手陣が、１３日の豪州戦（バンテリンＤ）で初戦を迎える本大会に向けての意気込みを語った。（取材・構成＝長井毅）＊＊＊＊本職の遊撃に加え、三塁も守れるユーティリティーの村林は「求められたところでチー