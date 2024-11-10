リクルートとNTTドコモは、旅行予約サービス「じゃらんnet」で「じゃらんnetで最大全額ポイント還元キャンペーン」を10月31日から12月15日まで開催している。期間内にエントリーを行い、リクルートIDとdアカウントを連携の上、対象サービスを予約・利用した人を対象に、抽選で最大旅行代金の半額分をdポイント（期間・用途限定）で還元する。1等は全額還元（上限100,000ポイント、100名）、2等は10％還元（同10,000ポイント、1,000