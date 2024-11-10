艶やかな衣装に身を包み、絢爛豪華な建築を背景に軽やかに踊るダンサーたち。その舞台は日本武道館や、グランドプリンスホテル新高輪の「飛天」、駒沢オリンピック公園の総合運動場体育館といった名建築だ。元建築家で、現在は紀行作家や写真家として活躍する稲葉なおと氏が名建築を舞台にした競技ダンス（社交ダンス）の撮影を始めたのは約12年前のこと。写真（右）浅村慎太郎／遠山恵美グランドプリンスホテル新高輪「飛天」
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