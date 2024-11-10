ロッテは９日、佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を容認する決定を下した。ただ、高卒５年目右腕はこれまで一度も先発ローテを１年間守ることができず、規定投球回に到達したこともない。果たして、日本よりも登板間隔が短くなることが多いメジャーで通用するのだろうか。大船渡高から２０１９年度ドラフト１位で入団したが、入団１年目は体作りがメインで１軍登板は１試合もなかった。２