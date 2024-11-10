【モデルプレス＝2024/11/10】女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）にルーリー役で出演している“みりちゃむ”こと大木美里亜（おおき・みりあ／22）にインタビュー。朝ドラ出演が決まった際の心境や、ギャルへの思いを語ってくれた。【前編】【写真】代表取締役社長・元アイドル…「おむすび」博多ギャル連合（ハギャレン）メンバー4人プロフィール◆橋本環奈主演朝ドラ