【モデルプレス＝2024/11/10】女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）にルーリー役で出演している“みりちゃむ”こと大木美里亜（おおき・みりあ／22）にインタビュー。朝ドラ出演が決まった際の心境や、ギャルへの思いを語ってくれた。【前編】【写真】代表取締役社長・元アイドル…「おむすび」博多ギャル連合（ハギャレン）メンバー4人プロフィール◆橋本環奈主演朝ドラ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 知らない女性が家に…義母に絶句
- 2. さんま 松本の件で吉本と会談へ
- 3. 本物と見間違え Dハロで仮装物議
- 4. 百田氏「30歳超えたら子宮摘出」
- 5. 有名ブランドの自転車 使用中止
- 6. 空手大会で危険行為 元王者私見
- 7. 松本潤の近影に「え!?誰かと…」
- 8. とんねるず公演で大どんでん返し
- 9. 人身事故の遺体 周りの石に衝撃
- 10. 粗品 松本の裁判終結に慎重発言
- 1. 百田氏「30歳超えたら子宮摘出」
- 2. 人身事故の遺体 周りの石に衝撃
- 3. 四国の停電...広報が原因に言及
- 4. 1泊100万部屋を破壊 韓国人逮捕
- 5. メガソーラー施設 事実上中止に
- 6. 思わぬ形で「妻の秘密」知り戦慄
- 7. 性被害の消防士 上司は助けずか
- 8. 82歳父が闇バイト 息子青ざめる
- 9. 授業放棄した教師 親ら支持の訳
- 10. 「猫探し」タイミー求人差し止め
- 1. 本物と見間違え Dハロで仮装物議
- 2. 老人ホーム抜け出し「暴挙」絶句
- 3. 私は→私ゎ おばさんLINEの特徴
- 4. 無断使用? 3COINSに著作者が激怒
- 5. 兵庫知事選 斎藤氏が再選に猛追
- 6. たばこ税など3増税 与党は慎重か
- 7. トランプ氏と電話5分だった理由
- 8. 指名手配犯とデート ネタ物議
- 9. 農協に頼らず儲ける戦略とは？
- 10. 防災トイレやキッチンカー備蓄に政府補
- 1. 「聖水」実はエアコンの結露水
- 2. 日本人の宿泊を拒否? 中国で称賛
- 3. 日本人女性の顔晒す卑劣な韓男性
- 4. イランからトランプ氏暗殺指示か
- 5. 「卵が先か鶏が先か」答え判明か
- 6. 日本のイワシ 米の西海岸で発見?
- 7. コーヒー 飲み過ぎは難聴リスク?
- 8. 差別的メッセ 大統領選後に急増
- 9. 電車内に椅子持ち込み続出 中国
- 10. 09年に発見された人骨 身元判明
- 1. 14日以上の連続勤務の禁止を検討
- 2. 並盛390円「牛丼バカ」4人の決断
- 3. 日本が貧乏国になってしまった訳
- 4. 素人がサイコパスを見分ける方法
- 5. 高っか!!! 菓子の値上げに絶望
- 6. 納得 食べ放題の店が倒産せぬ訳
- 7. 令和のアサイーブームの実態
- 8. 1日最大800円 3日駐車し請求2万
- 9. 関西人「知らんけど」本当の意味
- 10. 32日間の断食後 男性が衝撃行動
- 1. 火星から届いた暗号 解読に成功
- 2. 和菓子店 歴史を変えた娘の挑戦
- 3. iPhoneの「乗り物酔い軽減」機能
- 4. iPhone18 可変絞りカメラ搭載か
- 5. Amazonで「iPad mini」が17%OFF
- 6. ギュッと詰め込まれた新型Mac mini、排
- 7. 【ライブドアショッピング】今週の人気
- 8. 田舎でのんびり「好きと得意」で起業し
- 9. OpenAI 安全性守る責任者が退職
- 10. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
- 1. 松本潤の近影に「え!?誰かと…」
- 2. 森保をクビに ファン怒りのワケ
- 3. 宗隆&和真の服装「個性爆発」
- 4. 侍Jに初回先制 チェコ監督が感激
- 5. 五十嵐氏 元木氏の炎上に言及
- 6. 角田夏実 恋愛事情を赤裸々告白
- 7. 「りくりゅう」珍事で準優勝
- 8. 大谷の出番終了で1.5万人が帰宅
- 9. 佐々木朗希のMLB容認 賛否両論
- 10. ロッテ 佐々木朗希との交渉経緯を説明…
- 1. さんま 松本の件で吉本と会談へ
- 2. 空手大会で危険行為 元王者私見
- 3. とんねるず公演で大どんでん返し
- 4. 粗品 松本の裁判終結に慎重発言
- 5. 芦田愛菜「DIOR」就任も異論噴出
- 6. 三谷幸喜氏 松本コメントに疑問
- 7. 小池都知事 退職手当を満額受給
- 8. 松本の騒動「なかったことに」
- 9. 板野友美「丸出し投稿」賛否両論
- 10. 大野智が顔出しできない理由
- 1. 娘の彼 名前でまさかの事実判明
- 2. 男性が理解できない女性の価値観
- 3. 娘が先天性疾患 母苦渋の決断
- 4. 舌打ち 育ち疑ったトイレ清掃員
- 5. 1枚でOK ユニクロ「ジャンスカ」
- 6. 「キレイ」になれるグレーの服
- 7. 浮気相手に男性が「求めること」
- 8. PTA役員押し付け合う母ら 予想外
- 9. 炭水化物OK 厳しくない減量法
- 10. 秋のイメチェン「大人ボブ」