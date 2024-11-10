気象庁は10日午前5時台から7時台にかけて、沖縄県の本島北部にある東村や国頭村、大宜味村などで、数年に1度程度しか発生しないような大雨を観測したことを示す「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表した。土砂災害の恐れもあるという。同庁によると、沖縄県東村付近で午前5時20分までの1時間、午前6時半までの1時間に約120ミリ以上の雨が降った。ほかに国頭村東部付近で同日午前5時20分まで、国頭村西部付近で午前5時半まで