◇フィギュアスケートグランプリ(GP)NHK杯〈9日、国立代々木競技場第一体育館〉グランプリシリーズ第4戦となる日本大会でフリースケーティングが行われ、ペアフリーでは、初戦アメリカ大会で優勝した三浦璃来選手と木原龍一選手の"りくりゅうペア"が137.55点で2位。合計209.45点で準優勝となり、グランプリファイナルへの切符を掴みました。アメリカ大会で着地に失敗したトリプルループのスロージャンプは見事成功。しかし、次