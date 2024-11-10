◆バレーボール◇大同生命ＳＶリーグ第５節サントリー３ー１東レ静岡（９日・香陵アリーナ）東レ静岡がサントリーに１―３で敗れ４連敗を喫した。この日はベンチ外となったパリ五輪代表のサントリー・高橋藍（２３）を見ようと、香陵アリーナ最多観客を更新する２５０６人が詰めかけたが、今季ホーム初勝利とはならなかった。あと一歩で焦ってしまった。得点源のオポジット、アラン・ソウザ（３０）をコンディション不良で