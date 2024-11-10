気象台は、午前7時53分に、大雨警報（土砂災害）を今帰仁村に発表しました。また洪水警報を名護市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・今帰仁村に発表本島北部では、10日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■名護市□大雨警報・土砂災害10日昼過ぎにかけて警戒・浸水10日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量80mmピーク時間10日朝□洪水