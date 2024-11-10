フジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜・前７時）が１０日に放送され、映画「雨の中の慾情」で共演する成田凌、森田剛、竹中直人の実力派俳優３人が出演。映画の撮影で滞在した台湾でのエピソードや撮影の裏側、プライベートなどの話を繰り広げた。トーク内では演出家の故・蜷川幸雄さん（２０１６年死去）との関わりについて及んだ。演技指導が厳しいことで知られた蜷川さんだが、竹中に「怖かった？」と尋ねられた森