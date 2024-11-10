人気ロックバンド「ASIAN KUNG-FU GENERATION」の後藤正文さん(47)が県立藤枝東高校(静岡県藤枝市)で“特別授業”を行いました。地元島田市出身のロックスターに、高校生が10代ならではの悩みをぶつける場面もありました。 【写真を見る】「音楽の楽しみ方は自由」ASIAN KUNG‐FU GENERATION後藤正文さん 高校生を“特別指導”真剣に向き合った90分間 島田市出身のミュージシャン・後藤さん。高校生たちが目を輝かせ