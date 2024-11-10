レイカーズがドジャースのワールドシリーズ制覇を祝福米大リーグ・ドジャースは4年ぶりにワールドシリーズ（WS）を制した。8日（日本時間9日）には、地元ロサンゼルスでレイカーズから祝福。39歳の世界的大物がムーキー・ベッツ内野手を称える名場面が話題となっている。レイカーズ―76ersの一戦が行われた地元ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナに現れたベッツ、フレディ・フリーマン、ジャック・フラハティらドジ