◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第３日（９日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）首位と５打差１１位から出た石川遼（３３）＝カシオ＝が６バーディー、１ボギーとこの日最少６５をマークし、通算８アンダーで１打差２位に浮上。男子ツアーで今季初の１万人を超すギャラリーを沸かせた。大会単独最多４勝と史上１２人目のツアー２０勝へ、最終日に逆転を目指す。金谷拓実（２６）