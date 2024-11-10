元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（29）が9日までにインスタグラムを更新。この時期ならではの悩みを打ち明けた。森は「いつヒートテックを使い始めるか、毎朝悩んでいます」と、ジャケットにミニスカートのセットアップ姿を添えて悩みを吐露した。この悩みにフォロワーからは「もう着よう！！極寒！笑私は着てる」「めちゃくちゃわかる！まだ気合いで何とかなるから来月下旬辺りからでどうでしょう！」「もうヒート