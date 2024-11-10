実家に遊びに行った時、実母から屋根裏収納を見てほしいと頼まれたchaz(ちゃず)(@chaz_comic)さん。昔から不要なものは手放してきた母が「ずっと捨てられなかったもの」が気になりながら、屋根裏にのぼります。そこにあったものとは、なんだったのでしょうか？どうぞごらんください。 ©chaz_comic ©chaz_comic ©chaz_comic ©chaz_comic ©chaz_comic