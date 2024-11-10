ロッテは９日、佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムによる米大リーグ移籍へ向けた手続きを開始すると発表した。佐々木は１月の契約更改後の記者会見で将来的なメジャー挑戦の希望を明らかにしていた。最速１６５キロを誇る剛腕への関心は米国内でも高く、現地ではドジャースを有力視する報道が相次ぐなど、複数球団による争奪戦が予想される。憧れ続けてきた夢の世界へ。佐々木が２３歳の若さで海を渡る。球団が右腕