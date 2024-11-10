「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（９日、国立代々木競技場第一体育館）女子は世界女王の坂本花織（２４）＝シスメックス＝が今季世界最高の合計２３１・８８点でＧＰ２連勝を果たし、計６戦の総合６位までで争うファイナル（１２月・フランス）に進出した。千葉百音が２位、青木祐奈が３位で、ともにＧＰ初の表彰台。ＮＨＫ杯での日本勢による表彰台独占は１６年ぶり。男子は今季ＧＰ初戦の鍵山優真（２１）＝オリエンタルバ