◇東京六大学野球第9週第1日早大1―9慶大（2024年11月9日神宮）早大は1勝すれば春秋連覇が決まる状況で、過去7戦6勝だったエースの伊藤樹が打ち込まれ、今秋初黒星を喫した。10三振を奪っても2被弾の7回5失点。打線も8回まで散発2安打で、9回に1点を返すのが精いっぱいだった。優勝を目前に足踏みした小宮山悟監督は「3点目となる清原の本塁打が効いたね。明日は1年間かけてつくってきたチーム力を出したい」と前を向