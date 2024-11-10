バイオリニストの石田泰尚（51）率いる弦楽合奏集団「石田組」が10日に、東京・日本武道館で結成10周年記念公演を開く。初の聖地では、クラシックのほか、布袋寅泰の代表曲「BATTLEWITHOUTHONORORHUMANITY」などロックも演奏する予定。石田は「度肝を抜くステージを！」と気合十分だ。こわもてで奏でる美音は、高嶋ちさ子ら同業者も魅了。「ギャップが魅力」と胸を張るが、街では目立ちすぎ「どこの組だ？」と職務質