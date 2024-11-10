◇大相撲九州場所初日（2024年11月10日福岡国際センター）大の里の今場所の懸賞本数が157本で力士最多となった。相撲協会が公表し、2位琴桜の127本を30本上回った。15日間全体は1757本と同場所最高の申し込みになる見込みだ。大の里はこの日、福岡市西区の二所ノ関部屋で最終調整。前日に次いで本場所で使う青の締め込み姿で四股などの基礎運動中心に汗を流した。秋場所の初日は熱海富士に攻め込まれ土俵際で辛うじてはた