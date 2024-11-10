１０日午前０時１５分頃、大阪市東成区深江北２の「鳥貴族深江橋店」から出火。２階建てがほぼ全焼し、約１時間後に鎮圧した。大阪市消防局によると、出火時は閉店後で客はおらず、店内にいた従業員３人は逃げて無事だったという。現場は大阪メトロ深江橋駅南約１５０メートルのマンションなどが立ち並ぶ地域。