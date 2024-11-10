1976（昭和51）年11月10日、所属する朝日山部屋の“お家騒動”に巻き込まれて廃業したトンガ王国出身力士6人のうち、けがの治療のために残った1人を除く5人が羽田空港から帰国した。日乃出島（右から4人目）は「（頭に残る）ちょんまげが国への最高のプレゼント」。ファンから花束を贈られ、別れを惜しんだ。