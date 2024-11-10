１９０４年：京釜線鉄道が完工１９１５年：東京留学中の李光洙（イ・グァンス）氏、辛翼熙（シン・イクヒ）氏らが朝鮮学会を設立１９２０年：朝鮮総督府が改正朝鮮教育令を公布１９３９年：日本が朝鮮人の創氏改名制を公布１９５０年：韓米が貨幣レートを２５００対１に１９５６年：韓国初の左派政党、進歩党が者奉岩（チョ・ボンアム）氏を委員長に結党２０００年：国内最長（当時）の西海大橋（７３１０メートル）が開通２