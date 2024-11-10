タレント明石家さんま（69）が9日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。新しい地図の香取慎吾（47）、草なぎ剛（50）の役者としての活躍を喜んだ。香取は先日、フジテレビ系1月期の木曜劇場「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」（毎週木曜午後10時）で約11年ぶりに同局の連続ドラマで主演を務めることが明らかになった。さんまはかつて、同局「笑っていいとも！」で司会のタモリと雑談コーナー「タモリ・さん