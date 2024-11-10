【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』は、11月20日の大阪を皮切りに順次、全国の映画館で開催！ 11月20日の大阪を皮切りに順次、全国の映画館で開催される宇多田ヒカルのライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』。 このたび販売が好調なことを受け、東京会場（新宿ピカデリー）を2025年1月16日まで、名古屋会場（ミッドランド