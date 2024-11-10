◇全国高校サッカー大阪大会決勝阪南大高5―0履正社（2024年11月9日ヤンマースタジアム長居）第103回全国高校サッカー選手権・大阪府決勝が9日、ヤンマースタジアム長居で開催され、阪南大高が履正社を圧倒し3年ぶり3度目の選手権出場を決めた。衝撃的な大敗だった。前半は一進一退の攻防を見せるも後半に入ると、阪南大高のサイド攻撃が爆発、あれよあれよという間に5度も履正社のゴールネットは揺らされた。この日のス