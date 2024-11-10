◆11月10日生まれの著名人◆糸井重里（48年＝コピーライター）原日出子（59年＝女優）伊藤一朗（67年＝ELT）ゴー☆ジャス（78年＝芸人）三浦貴大（85年＝俳優）近藤あや（91年＝タレント）阪口珠美（01年＝元乃木坂46）浅井裕華（03年＝SKE48）