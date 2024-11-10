イマドキの酒場情報をお届けする当連載。今回は、今年5月オープンした、京都駅近くの「京都駅前酒場 聚楽第」を、食べロググルメ著名人の笹岡隆甫さんにお教えいただいた。〈サク呑み酒場〉今夜どう？ 軽〜く、一杯。もう一杯。イマドキの酒場情報をお届けする当連載。今回は、今年5月オープンした、京都駅近くの「京都駅前酒場 聚楽第」を、食べロググルメ著名人の笹岡隆甫さんにお教えいただいた。教えてくれる人笹岡 隆甫1974年